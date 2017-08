Dortmund gifle les Loups, Leckie fait danser Berlin

Une pluie de buts, des stades pleins et des noms imprononçables : la Bundesliga est de retour et c’était wunderbar ! Dortmund s’est baladé à Wolfsburg, Hoffenheim a souffert contre le Werder et Hanovre a réussi son retour.

Par Adrien Hémard

En 2016, ce Wolfsburg- Dortmund aurait été un choc de haut de tableau. Samedi après-midi, cela n'aura été qu’une formalité pour le Borussia, face à un club passé à deux doigts de la relégation la saison dernière. Du coup lesont traité Wolfsburg comme une petite équipe de bas de tableau. Les supporters du Borussia se sont d’abord emparés du stade, avant que les joueurs ne maîtrisent complètement les débats sur la pelouse. En grande forme, Pulisic a ouvert le score d’une frappe pleine de malice, avant que Bartra ne montre que Ramos n’est pas le seul défenseur espagnol à marquer de jolis buts. Aubameyang a aussi répondu présent malgré ses envies de Milan en plantant un but rageur sur une offrande d'un Pulisic étincelant. Une ballade qui a permis à Götze de faire son retour après sept mois d’absence. Bref, une après-midi parfaite pour le Borussia.Pour les non-initiés, outre le fait d’être un derby qui se termine en bourg, ce Hambourg-Augsbourg était une sorte de Metz Dijon . D’un côté, le mythique Hambourg HSV va un peu mieux après un maintien acquis presque sereinement l’an dernier, alors qu’Augsbourg est simplement content d’être là. Mais sur le terrain, ça n’a rien à voir avec un Metz -Dijon. D’ailleurs, cette rencontre était sûrement la plus disputée de l’après-midi. Car si Hambourg a rapidement ouvert le score par Müller suite à un corner, Augsbourg aurait pu rendre la pareille aux locaux, mais n’a pas connu même réussite. Une précieuse victoire pour Hambourg sur un score trompeur, bien loin du festival d'occasions vu au Volksparkstadion. Et si la poisse laissait enfin Hambourg tranquille ?C’est ce qu’on appelle des débuts réussis. Pas ceux de Stuttgart , de retour en Bundesliga après un an à l’étage inférieur, mais ceux de Mathew Leckie, recrue australienne du Hertha Berlin . Si le VfB Stuttgart aura longtemps tenu la dragée haute au sixième de la dernière édition, loin de sa forme optimale, c’est bien Berlin qui l’a emporté grâce à un doublé de sa recrue. Pourtant le Hertha s’est longtemps cassé les dents avant de s’en remettre aux choses simples dès le début de la seconde mi-temps, via une combinaison touche-déviation-crochet et frappe opposée de Leckie. Un but éclair qui a assomé les valeureux promus. Pas récompensé de sa solidité défensive toute germanique en première période, Stuttgart a ensuite bien essayé d’attaquer un peu, jusqu’à ce que Leckie ne double la mise en expédiant dans les buts un ballon qui traînait suite à un corner. Soulagé par le deuxième but des siens, Karim Rekik a alors repris «» avec le top berlinois.Des fautes, pas mal de cartons et deux équipes méfiantes l’une envers l’autre : ce premier choc du maintien entre Mayence - premier non relégable l’an passé - et Hanovre - promu - n’avait pas grand chose à voir avec l’image que l’on se fait de la Bundesliga. Ou alors de la Bundesliga des années 1970. Après une deuxième mi-temps à peine plus animée que la première, c’est finalement Hanovre qui a pris le dessus grâce à un but de Martin Harnik Mayence perd déjà trois points précieux sur un concurrent direct pour le maintien.La mise en place de l'arbitrage vidéo était la principale curiosité de cette reprise en Bundesliga, mais c’est bien la Goal Line Technology qui a confirmé son utilité samedi à Hoffenheim . Alors que les joueurs de Nagelsmann étaient en difficulté face à un Werder Brême accrocheur et décomplexé, Kerem Demirbay a bien cru débloquer la situation pour Hoffenheim à l’heure de jeu, avec une frappe contrée de l’extérieure de la surface. Sauf que la montre de l’arbitre n’a pas vibré. Un moindre mal puisque vingt minutes plus tard, Kramaric imitait son partenaire en envoyant une mine dans la lucarne de Brême, bien aidé par le dos d’un défenseur adverse. Quatre jours avant son barrage retour à Liverpool , Hoffenheim l’a emporté à l’usure. De leur côté, lesont sûrement apprécié de voir leurs adversaires malmenés de la sorte.