Dortmund éteint Cologne

Chacun sa croix.Si les deux clubs ont chacun subi une défaite 3-1 dans le Nord de Londres cette semaine, en championnat, ce sont les hôtes qui sont en position de force. Leader de Bundesliga, Dortmund reçoit un Cologne vierge de tout point et lanterne rouge logique. Son pire départ depuis 1957.Difficile dans ces conditions d'aller briser la série de vingt-six ans d'affilée sans gagner à Dortmund . Surtout quand au bout de deux minutes, Yarmolenko déboule à toute blinde à l'entrée de la surface et effectue un centre-tir canon que Maximilian Philipp reprend d'un coup de casque ravageur. Première passe décisive pour l'un, premier but pour l'autre. Arrivés tous les deux au mercato d'été, l'Ukrainien et l'Allemand ont l'air d'avoir déjà trouvé leurs automatismes.Le break est fait par l'expérience de Sokratis juste avant la pause et le BvB écœure son adversaire en ne lui laissant absolument aucune occasion. La paire Yarmolenko-Philipp manque le copier-coller du premier caviar, mais l'action se termine par un penalty transformé par Aubameyang à la suite d'une faute de main. Le navire colonais finit de sombrer une minute plus tard lorsque le même Aubameyang double la mise, avant que Philipp ne se charge de coller laà un adversaire qui n'a jamais autant ressemblé à l'animal présent sur son blason.Grâce à son doublé, Aubameyang talonne Lewandowski au classement des buteurs. De son côté, Cologne remporte le titre honorifique de premier club à encaisser deux buts dans le même match grâce à la vidéo.