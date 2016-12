0

Dortmund et Liverpool sélectionnés pour le prix FIFA des supporters, c'est comme la nomination de Messi et Ronaldo pour le Ballon d’or : pas vraiment une surprise.En effet, après les joueurs, les entraîneurs et même les pelouses, c'est au tour des supporters d'avoir leur propre distinction. Puisque parmi la flopée de nouveaux trophées que distribuera la FIFA, le 9 janvier prochain, lors de la Cérémonie « The Best » , le meilleur douzième homme recevra lui aussi une petite statuette.La FIFA a donc retenu :repris en chœur par les supporters du Borussia Dortmund et de Liverpool, le 14 avril dernier, juste avant les commémorations du 27anniversaire de la tragédie d'Hillsborough.- Le public islandais pour son « interprétation particulièrement mémorable du clapping » lors du 8de finale contre la France où près de 8% de la population de l'île avait fait le déplacement.- Les fans de l'ADO La Haye qui avaient apporté leur soutien aux enfants d'un hôpital de Rotterdam en leur jetant des peluches depuis les tribunes Au moins là, il y a du suspense.