Dortmund en attend plus d'Arsenal pour libérer Aubameyang

C'est le moment de mettre toutes les pièces jaunes sur la table pour Arsenal Alors que lesavaient proposé 58 millions d'euros au Borussia Dortmund pour s'attacher les services de Pierre-Emerick Aubameyang , les Allemands n'ont pas jugé cette offre suffisante. Et ils ne laisseront pas partir leur attaquant à moins de 80 millions d'euros, comme l'avait laissé entendre le proprio du club Hans-Joachim Watzke à Kicker TV.Ce samedi, le Gabonais a été titularisé contre Fribourg et Michael Zorc en a profité pour lancer un ultimatum aux Londoniens à cinq jours de la fin du mercato. «, a admis le directeur sportif au micro de la Sky Germany.Arsène, on fait tapis ?