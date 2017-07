Dortmund détruit le Milan en amical

HL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Si le Milan s'est offert un lifting sur ce mercato estival, il a montré une triste mine, ce mardi, face au Borussia Dortmund Pour le compte de l'International Champions Cup (ICC) qui se déroulait à Guangzhou en Chine , lesse sont inclinés sur le score de 3-1 face au club de la Rhur. Malgré une belle réalisation de Carlos Bacca , l'équipe lombarde n'a pas résisté à la grande forme de Pierre-Emerick Aubameyang (sur les tablettes du Milan AC) et ses compères offensifs. Grâce à un doublé de PEA et un but de Nuri Şahin, les jaune et noir ont fini par faire plier leur adversaire.Cependant, cette défaite ne représente pas non plus un signal alarmant pour le projet milanais puisque seuls Franck Kessié, Ricardo Rodríguez, Mateo Musacchio et Hakan Çalhanoğlu ont participé à la rencontre. Soit quatre des neuf recrues.