Dortmund dément l'accord avec le Barça et sanctionne Dembélé

Dommage pour le Barça , il n'y a pas de clause libératoire à faire tomber... Alors que ce jeudi Ousmane Dembélé a séché l'entraînement du Borussia Dortmund et qu'on ne cesse de l'envoyer du côté du Barça , le BvB a officiellement rejeté la première offre du club catalan. Si la formation allemande a confirmé les contacts entre les deux institutions, elle a précisé dans un communiqué que «» .» , a rajouté le club. Mais des négociations sont en cours et pourraient se conclure autour d'une enveloppe située entre 120 et 150 millions d'euros.En attendant, le directeur sportif, Michael Zorc a affirmé quesera sanctionné d'une lourde amende pour cette absence non justifiée à l'entrainement. De plus, il est suspendu à titre provisoire jusqu'à la fin de la semaine et manquera le match de coupe d' Allemagne contre Rielasiegen.Qu'est-ce qui est jaune et qui attend ?