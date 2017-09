Dortmund - Cologne : Cologne veut rejouer le match

88

LG

Unen’a pas suffi.Malgré un retour en compétition européenne remarqué Cologne n’a pas vraiment de quoi pavoiser depuis ce début de saison. Bon derniers de Bundesliga, les Boucs viennent d’essuyer un vilain 5-0 au Signal Iduna Park de Dortmund. Fruit de la providence ou non, le second but des Borusséens fait polémique. Alors que l’arbitre siffle une faute de Sokratis sur le portier de Cologne , le défenseur de Dortmund propulse le ballon au fond des filets. Après visionnage de la vidéo, l’arbitre annule la faute et accorde étonnement le but du joueur grec.Selon le quotidien de Cologne l’, la seule possibilité pour la DFB serait de rejouer le match. En effet, l’arbitre Felix Brych a sifflé avant que Sokratis ne marque, rendant le but «» .C’est aussi ce que demande Jorg Schmadtke, le directeur sportif du FC Cologne , sur la chaîne Sky. «» Il a également affirmé que Cologne avait «» de se voir confirmer son appel à rejouer le match.Fort de sa fessée, Dortmund défend son morceau de gras. Son directeur sportif, Hans-Joachim Watzke, a fustigé la réaction du club de Cologne en la jugeant peu sportive. «» Second directeur sportif, Michael Zorc est du même avis que son collègue : «Les revenus de billetterie feront peut-être changer d'avis le club.