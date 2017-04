Dortmund arrache le duel des Borussia

0

Borussia M'gladbach 2-3 Borussia Dortmund

Encore une pluie de buts et un joli renversement de situation en Allemagne Et quand on sait que le match concernait le Borussia Dortmund , la surprise n'est même plus au rendez-vous. Habituée des scénarios un peu dingues, l'équipe de Tuchel s'est imposée chez un autre Borussia, à savoir Mönchengladbach. Mais que ce fut dur ! Malgré l'ouverture du score sur penalty par le revenant Reus, les malheureux quarts de finaliste de C1 ont concédé deux pions juste avant et juste après la mi-temps. D'abord par Stindl, puis à cause de Schmelzer, buteur contre son camp.À l'heure de jeu, le BVB était encore mené par le dixième du championnat, avant qu'Aubameyang n'égalise sur un service de Dembele (son 27een Bundesliga). Fin du? Pas tout à fait. Malgré le rencontre disputée dans la semaine contre Monaco Dortmund a trouvé les ressources pour arracher les trois points et choper la troisième place à Hoffenheim grâce à un caramel de Guerreiro dans les derniers instants, qui avait déjà touché le bois peu avant.On appelle ça avoir envie.