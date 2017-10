Dopage de Lucioni (Benevento) : le médecin assume les faits

LG

Le capitaine courage de la lanterne rouge de Benevento, Fabio Lucioni, avait été contrôlé positif au clostebol le 10 septembre dernier, après son match perdu face au Torino (0-1 ). Le joueur avait incriminé une crème , et il n’en était pas si loin, puisque le médecin de Benevento vient d’avouer au Tribunal antidopage de Nado avoir utilisé sur le joueur un spray contenant le produit illicite, selon Sky Sports Italia. Le docteur Walter Giorgione a «» pour cicatriser les plaies du défenseur. Giorgione a cependant affirmé que ce produit lui appartenait personnellement et qu’il n’était donc pas disponible pour les autres joueurs ou autres membres du staff médical.Le tribunal doit annoncer ce jeudi sa décision concernant les sanctions à infliger aux parties en cause. Le malheureux Lucioni, malgré ce nouveau témoignage, risque toujours jusqu’à quatre ans de suspension.Et cette vilaine plaie, ça va mieux ?