Dopage de Guerrero : la thèse du thé prend du poids

Mister T.Testé positif à la benzoylecgonine après la rencontre opposant le Pérou à l’ Argentine (0-0), Paolo Guerrero peut désormais compter sur une défense en béton. L’attaquant péruvien, auquel il est interdit de jouer jusqu’à son procès le 30 novembre prochain, avait déposé un recours la semaine dernière , prétextant avoir été victime d’un thé contaminé.D'après, la substance trouvée dans les urines du capitaine des Incas proviendrait bel et bien de la feuille de coca, utilisée pour le thé dans certains pays d’Amérique latine, et non de cocaïne. Ainsi, des échantillons de cheveux du joueur ont été déposés à des laboratoires brésiliens. Après analyse, ils ne présentaient pas de trace de cocaïne, ce qui aurait dû être le cas si le joueur en avait consommé.