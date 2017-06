Donnarumma va virer Raiola

AH

La famille en Italie, c'est sacré.Passé de prodige à potentiel mercenaire en quelques semaines, Gianluigi Donnarumma serait sur le point de mettre fin à la polémique. Selon la presse italienne, le jeune portier milanais devrait virer son agent, le puissant Mino Raiola.Accusé d'être à l'origine du refus du joueur de prolonger, et de propos visant le club milanais et ses menaces, Raiola est au coeur du cyclone Donnarumma. Pour rappel, le prodige rossonnero a refusé une prolongation de son contrat avec un salaire revu à cinq millions d'euros annuels, pas mal à dix-huit balais.Mais le gosse en a dans le short puisqu'il s'apprête à virer son agent. La faute à une visite du cousin de Raiola, Enzo, lors de l'Euro U21 en Pologne. Suite à un entretien entre le Milan et la famille de Donnarumma, Mino Raiola a en effet envoyé son cousin associé à la rencontre du joueur, pour le pousser à rejoindre le Real. Un geste qui a aggravé les désaccords entre l'entourage du joueur et son agent.Donnarumma devrait engager son père en tant que conseiller, et Abbiati, revenu au Milan, sera son tuteur pour le guider dans ses choix.C'est quand même mieux écrit que le feuilleton Verratti à Paris.