Donnarumma ne prolonge pas à Milan !

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le suspense autour du cas de Gianluigi Donnarumma vient de se terminer : le jeune gardien du Milan AC a décidé qu'il ne prolongerait pas, alors qu'il ne lui reste qu'un an de contrat.C'est un petit séisme du côté de Milan où les dirigeants lui avaient proposé un salaire démentiel pour un goal de dix huit ans (plus de 4 millions d'euros pas an). Marco Fassone , directeur général du club, a lui même annoncé la mauvaise nouvelle après avoir rencontré ce bon vieux Mino Raiola, agent du joueur toujours dans les bons coups. «» a déclaré Fassone, «La chasse au Gigio est ouverte.