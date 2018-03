Donnarumma-Milan : à la folie, passionnément, beaucoup, un peu...

Revenu à son meilleur niveau à l'heure d'affronter l'Inter dans un derby électrique, Gigio Donnarumma a fait taire les critiques et commence peu à peu à regagner l'amour des supporters de l'AC Milan. Une période faste pour le jeune gardien rossonero qui vient de fêter ses 19 ans, avec tout de même en arrière-plan l'ombre d'un Mino Raiola plus que gourmand. Avec le risque cet été de revenir un an en arrière.

2018 : 11 matchs, 3 buts encaissés

Raiola, des billets plein la tête

Par Andrea Chazy

Il paraît loin, le temps où Gigio Donnarumma recevait des faux billets de banque en plein match un soir de juin à Cracovie, simplement pour avoir clamé son souhait de quitter l' AC Milan . En général, l'été des 18 ans est celui de l'émancipation, de l'amour et de la liberté. Pour Gigio, il n'a été question que de galères et de pression, sorte de traversée du désert tant dans ses prestations que dans son quotidien. Une poignée de mois plus tard, on a enfin foutu la paix au numéro 99 de l'AC Milan et, hasard ou pas, il brille de nouveau, comme en atteste la séance de tirs au but de mercredi dernier qui a permis à son club d'éliminer la Lazio en demi-finale de la Coupe . Oublié l'épisode où les tifosirêvaient presque de voir Antonio, son frère aîné remplaçant, lui prendre sa place. Envolé ce moment de début décembre lors duquel la Curva lui demandait de dégager à cause des «» dont il aurait été victime au moment de sa prolongation à Milan et que Mino Raiola s'était vulgairement chargé de mettre en avant. L'histoire d'amour entre Milan et sa donna a survécu à cette tempête, et les deux tourtereaux semblent aujourd'hui couler des jours heureux. Pour l'instant.Lorsqu'il pénètre sur la pelouse du stadio Olimpico dimanche dernier, Donnarumma reçoit une véritable ovation desmilanais, descendus en nombre dans la capitale pour soutenir le milan de Gattuso, inarrêtable depuis les premiers douze coups de minuit de l'année. Pendant le match, Gigio est tranquille, fait son travail sans fioriture, et dégage une sérénité impressionnante pour quelqu'un qui a soufflé ses dix-neuf bougies le jour même. Il faut dire que les rencontres de haut niveau, Donnarumma commence à savoir ce que c'est : près de 110 matchs toutes compétitions confondues disputés sous les couleurs du Milan, où il est titulaire indiscutable depuis trois ans. Voilà de quoi titiller l'intérêt des plus grands et l'appétit de Raiola.Depuis l'arrivée de Gennaro Gattuso et les performances plus heureuses du Milan, son bilan personnel est même devenu excellent avec seulement trois buts encaissés en onze matchs joués en 2018. Ce retour gagnant, Gigio le doit aussi à un climat plus propice au travail voulu et mis en place par Gattuso en étant notamment beaucoup moins mis en avant. Car comme pour tout gamin de 19 ans, l'équilibre mental reste fragile. Tout comme les relations entre son entourage et le club. Si l'état-major entend bien s'appuyer sur son jeune portier formé au club, le clan Donnarumma est plus prudent pour le futur. À commencer par Raiola, qui compte clairement toucher le jackpot cet été en plaçant son poulain dans une grande écurie européenne.» Sur RadioKissKiss, le message de Mino Raiola est sans équivoque : Donnarumma ne peut rester une année de plus dans un club qui ne joue pas la Ligue des champions, mais pas que. Les rapports entre Raiola et les dirigeants du Milan sont logiquement exécrables depuis l'été dernier et cette tentative de départ éteinte de façon précipitée avec une prolongation de contrat de quatre ans, assortie d'une revalorisation salariale à 6 millions d'euros par an jusqu'en 2021. Une façon pour Milan de gaver son poulain, qui a chaque jour un peu plus envie d'entendre la petite musique de la Ligue des champions, et tant pis si cela doit se passer ailleurs qu'en Lombardie.Le mois dernier,avançait même de façon certaine que Donnarumma n'a qu'une chose en tête : rejoindre le PSG . Des rumeurs, oui, mais qui traduisent aussi un certain retour d'un climat que le peuple milanais espérait ne plus revoir de sitôt autour de la doublure de Buffon en sélection. Faire garder la tête froide à son gardien et l'incliner de manière à ce qu'elle n'ait que Milan dans le viseur, voilà le défi du club, qui doit en plus de cela gérer les postillons de Mino Railoa. Pour son agent, Donnarumma «» Raiola est un homme dont on ne se débarrasse pas facilement après l'avoir embrassé une première fois. Ne reste plus à Donnarumma qu'à contempler et profiter des derniers instants de la romance avec son amour d'enfance.