Donnarumma devrait finalement prolonger

Un match nul au bras de fer, c'est possible.Selon Sky Sports, Gianluigi Donnarumma s'est mis d'accord avec l'AC Milan pour signer un nouveau contrat d'une durée de cinq ans. Le gardien de 18 ans devrait désormais percevoir un salaire annuel de six millions d'euros.Le poulain de Mino Raiola s'était engagé depuis plusieurs semaines dans un bras de fer avec ses dirigeants ; à un an de la fin de son contrat, le successeur annoncé de Gianluigi Buffon refusait de prolonger malgré la pression mise par le club . Au final, les dirigeants lombards ont obtenu gain de cause et Donnarumma une belle revalorisation salariale.Les négociations de contrat sont une partie d'échecs à plusieurs et à la fin, c'est toujours Mino Raiola qui gagne (de l'oseille).