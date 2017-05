Domino's Day

Deux fois plus de réservations que de strapontins disponibles pour la Ligue 1, un sixième qui peut encore passer directement en première, sans oublier un Red Star – Auxerre sanglant en bas de tableau : dans ce dernier épisode la saison, chaque petit but impliquera de grandes conséquences. On a piraté le Windows de la Ligue 2, on vous livre le film de la soirée.

De la 1ère à la 15e : Strasbourg champion, Lens à la place du con

Coup d'envoi sur toutes les pelouses de Ligue 2. Devant la complexité de l'affaire, beIN a tranché : un multi sur le canal 1 pour les six matchs de la montée, un duplex sur le 2 pour ceux de la descente, Clermont-Valenciennes et AC Ajaccio-Tours sur Periscope. Pendant que les abonnés de l'oiseau bleu se gavent de buts, ceux qui raquent en sont pour leur frais : le round d'observation est généralisé, les situations figées. La mise en place de l'intrigue, en somme.



Strasbourg 0–0 Bourg-Péronnas

Reims 0–0 Amiens

Sochaux 0–0 Troyes

Lens 0–0 Niort

Brest 0–0 GFC Ajaccio

Laval 0–0 Nîmes



Strasbourg et Amiens en Ligue 1, Troyes en barrages.



Le Havre 0–0 Orléans

Auxerre 0–0 Red Star



Laval et le Red Star en National, Orléans en barrages.



De la 15e à la 30e : L'important c'est la Ligue 1

Ça, c'est John Bostock qui le dit. Mais le Lensois au blase moyenâgeux, blessé, ne joue pas dans l'épilogue imaginé par George R.R. Martin himself. Et l'autre meilleur joueur de Ligue 2, Nicolas Douchez, a tiré un trait sur la Ligue 1 depuis qu'elle lui a préféré les beaux yeux de Sirigu. Le trophée de meilleur gardien de sa division sous le bras, Douchez laisse passer une frappe moisie de Dona Ndoh qui fait frémir le ventre mou d'Homer Simpson et de toute la Ligue 2. Car avec ce but, Niort braque la 8e place du Havre. Edouard Philippe tweete une ordonnance classant les Chamois parmi les espèces nuisibles, la chasse est rouverte en Nouvelle-Aquitaine. Aucun humour.



Le HAC l'emporte 2-0 face à Ajaccio ! En revanche pour le hashtag, ça va pas être possible #HACACA — Edouard Philippe (@EPhilippePM) 21 octobre 2016

Hype toujours, Amiens prend la tête grâce à Kamara contre un Reims sans entraîneur, Der Zak' étant déjà en route pour la Ligue 1 et Montpellier – en stop, budget serré. À Troyes, un numéro dix plane tout en haut des vétérans du foot français : après Auxerre et Reims, c'est Sochaux qui subit les foudres de l'équipe menée par Duncan McNivet. Pendant ce temps, La Meineau rugit : un barrage contre Nancy est en approche.



Victoires d'Amiens et Troyes, matchs nuls de Strasbourg, Brest et Nîmes, défaite de Lens.

Amiens et Troyes en Ligue 1, Strasbourg en barrages.



De la 30e à la 45e : Le leader mystère

Alors que Troyes se fait reprendre, Brest n'a pas le temps. Pour fuir la Ligue 2, le Stade casse les Gaziers d'Ajaccio en dix minutes (5-0) et tant pis pour le Furlan time. À Strasbourg, Guillaume voit son aile de pigeon arrêtée par le maton de Bourg-en-Bresse. 0-0 donc, et cette question envoyée aux étudiants du lycée Kléber : mais qui est le barragiste de Ligue 2 ? Car avec 65 points et une différence de but de +15 chacun, les extrêmes se neutralisent. Réponse : la clé réside dans le nombre de but marqués sur l'ensemble de la saison. Et à ce petit jeu, Strasbourg, meilleure attaque du championnat, est tranquille.



Victoires de Brest et Amiens, matchs nuls des autres équipes.

Amiens et Strasbourg en Ligue 1, Brest en barrages.



Mi-temps

Pendant que les joueurs prennent quinze minutes de repos bien méritées, les préposés au suivi des scores posent leurs oreillettes et s'envoient une plaquette d'Advil chacun. Puis ils vérifient à nouveau leurs calculs. Sous Advil, donc.



De la 45e à la 60e : La vie à 65 à l'heure

Reims recolle contre Amiens. Un poil plus au nord, Douchez est à l'ouest mais, à Lens, le feu vient d'Espagne. Deux buts à la 35e journée pour Christian Lopez, trois à la 37e, et déjà deux lors de la 38e : le Z du 62 remet son équipe sur le podium. Mieux, avec +18, Lens grille Strasbourg en tête. Brest, qui met un set au Gazelec, aussi. Car si le Stade était derrière au nombre de buts marqués, il repasse devant le Racing à la différence de but générale grâce au sixième but signé Maupay. De Francis-Le-Blé à La Meineau, des milliers d'oreilles sont à l'écoute.



Victoires de Lens et Brest, matchs nuls des autres équipes.

Lens et Brest en Ligue 1, Strasbourg en barrages.



De la 60e à la 75e : Perturbations à Nîmes

But à Francis-Le-Basser ! Grâce à Rachid Alioui, les Crocos sont partis pour les barrages en Ligue 1. Car, dans le même temps, Nicolas Douchez s'est encore couché à côté. Surtout, les Nîmois ont la meilleure différence de but de Ligue 2, ce qui leur permet de passer devant Amiens et Troyes. Le responsable logistique du Nîmes Olympique envoie un message aux taxis réservés à la descente du bus nîmois : « les joueurs risquent d'avoir un peu de retard » .



Vidéo

Victoires de Brest et Nîmes, matchs nuls des autres équipes.

Brest et Strasbourg en Ligue 1, Nîmes en barrages.



De la 75e à la 90e : La Ligue 1 se frotte les mains

Et soudain, c'est la fête : Boutaïb claque son 21e but de la saison et envoie définitivement le Racing en Ligue 1. Les dernières minutes sont complètement folles sur les autres terrains, avec des équipes qui se ruent sur les buts adverses – Brest pour la différence de but, les autres pour la montée. À Lens, Lopez claque son second triplé en deux journées pour envoyer son club à l'étage supérieur. Car du côté de Reims et Sochaux, les anciens font de la résistance. Troyes coince à Bonal et si, à Auguste-Delaune, Amiens croit se mettre en marche pour la Ligue 1 grâce à Junior Tallo, Reims revient de nulle part sur un penalty inexistant sifflé à la dernière minute. Dur, très dur pour les Amiénois. Ils pourront toujours demander à leur sponsor de quoi faire passer la pilule.



En tout cas, on fait tout pour ! @EmmanuelMacron pic.twitter.com/iJgeD7FXMu — Amiens SC (@AmiensSC) 15 mai 2017

Victoires de Strasbourg, Lens, Brest et Nîmes, matchs nuls d'Amiens et Troyes.

Strasbourg et Lens en Ligue 1, Brest-Lorient en barrages.



Arrêts de jeu : Le Red Star sur le gong

Alors qu'Orléans menait tranquillement au Havre grâce au nouveau doublé de @PBouby, l'éternel Duhamel surgit à son tour pour passer la barre des dix pions sur la saison. Un triplé qui sauve Auxerre, qui laisse complètement filer la fin de son match face au Red Star. Les Audoniens ne refusent pas le cadeau, Toudic met sa tête au fond des filets, le Red Star jouera les barrages la saison prochaine. De son côté, Bouby signe au FC Twitter.



Pierre Bouby : « Ce que je balance sur Twitter, je le balance aussi à ma femme à la maison »

Victoire du Red Star, défaite d'Orléans.

Laval et le Red Star en National, Orléans en barrages.



Par Eric Carpentier