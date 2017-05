Dolberg reçoit le prix Johan Cruyff

AA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Kasper pas son temps.À seulement 19 ans, Kasper Dolberg a reçu le prix Johan Cruyff récompensant le meilleur talent du championnat hollandais. Avec seize buts et six passes décisives en championnat, le blondinet de l'Ajax a même qualifié son équipe pour la finale de Ligue Europa , en inscrivant deux buts lors de la double confrontation face à l'OL. L'international danois succède à Vincent Janssen (2016) et Memphis Depay (2015).Rendez-vous le 24 mai pour le voir terroriser la deuxième défense de Premier League.