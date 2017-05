Dolberg double la mise

0

[⚽ VIDEO BUT] 🏆 #AjaxOL 🇳🇱🇫🇷 Kasper Dolberg creuse l'écart pour l'Ajax d'un tir croisé !https://t.co/PbSxsCPmLA 2️⃣-0️⃣ — beIN Sports (@beinsports_FR) 3 mai 2017

KC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ça ne sent pas très bon.Déjà menés au score après une tête de Bertrand Traoré, les Lyonnais ont craqué une nouvelle fois, à peine dix minutes plus tard. Sur un mauvais dégagement d'Anthony Lopes et un mauvais replacement de Mouctar Diakhaby, Kasper Dolberg s'est retrouvé seul face au gardien lyonnais et l'a ajusté tranquillement d'un bel extérieur du pied droit.Youpi, Dolberg.