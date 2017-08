Djourou finalement à Antalyaspor

NG

Longtemps annoncé à Montpellier , où il devait s'engager libre, Johan Djourou a finalement cédé aux sirènes du championnat turc. L'international suisse s'est engagé pour deux ans avec Antalyaspor. Dans le sud ouest de la Turquie , l'ancien joueur d' Arsenal retrouvera Samuel Eto'o ou encore Jérémy Ménez Lors du dernier exercice de Bundesliga, le défenseur central de 30 ans n'a été titularisé qu'à douze reprises. Il devrait avoir un temps de jeu plus important cette saison en Süper Lig, un championnat qui attire de plus en plus de joueurs, en proposant des salaires élevés.Salade, tomates, pognon.