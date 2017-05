Djorkaeff bientôt à la LFP ?

0

AS

Joue-la comme Kluivert.Selon, la Ligue de football professionnel (LFP) souhaite créer un nouveau poste de «» à partir de la saison prochaine. En plus d'une mission d'ambassadeur de la Ligue 1 Conforama et de la Domino's Ligue 2 en France et à l'étranger, le rôle consisterait à traiter les sujets sportifs en lien avec les clubs, les joueurs, les arbitres et la direction technique nationale. Youri Djorkaeff serait pressenti pour le poste. Interrogé par le quotidien régional, l'ancien international s'est dit flatté de cet intérêt : «Un emploi fictif ça ne se refuse pas Youri, demande à Basile.