Djilobodji, trente-six mois plus tard

Rappelé en sélection après trois ans d’absence, Papy Djilobodji (Dijon) a retrouvé la Tanière, à l’occasion des deux matchs amicaux face à l’Ouzbékistan et la Bosnie-Herzégovine (23 et 27 mars, à Casablanca et au Havre). Il ne lui reste plus qu’à convaincre Aliou Cissé de l’emmener en Russie.

