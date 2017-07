Djiku finalement à Caen?

AS

Après s'être maintenu en Ligue 1 à la dernière minute, Caen pourrait sauver Bastia du National 1 dans les mêmes conditions.Selon Bastia et le Stade Malherbe de Caen ont trouvé un accord pour le transfert d' Alexander Djiku . Le défenseur, pressenti à Saint-Étienne, puis à Bursaspor , devrait donc rejoindre le club normand en échange d'une indemnité de transfert de deux millions d'euros.Le Sporting , rétrogradé administrativement en National 1, passe devant la commission d'appel de la DNCG ce mercredi, et cette rentrée d'argent pourrait s'avérer décisive pour le maintien du club corse en Ligue 2.Rodelin et Djiku, duo gagnant.