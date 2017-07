Djibril Cissé signe en D3 suisse

🔴🔴🔴 Exclu @YahooSportFR - les premières images de Djibril Cissé avec le maillot d' Yverdon Sport pic.twitter.com/yMeQkfXt9z — Yahoo Sport France (@YahooSportFR) 3 juillet 2017

FL

On croyait Djibril Cissé au bout de sa carrière de footballeur. En octobre 2015, le Djib' annonçait sa retraite, en larmes, sur le plateau de J+1 . En février dernier, il raccrochait une deuxième fois les crampons et annonçait son intention de devenir consultant ... Plus tard, peut-être, car l'ancien attaquant d' Auxerre et de Liverpool repart pour un tour !Comme le rapport Yahoo Sport, Djibril Cissé a signé à Yverdon-Sport FC, un club de troisième division suisse. Où il portera le numéro 9, évidemment.Avec forfait spa, inclus, au centre thermal de la ville ?