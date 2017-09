Djibril Cissé empile les buts en D3 Suisse

1

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce week-end, La-Chaux-de-Fonds, club de D3 Suisse , a fait le plein à domicile, avec 1020 spectateurs qui ont assisté à la défaite des leurs (1-3). L’ « effet Djibril Cissé » , assurément, puisque le club affrontait Yverdon, nouvelle écurie de l'ancien avant-centre auxerrois.L'international français a profité de ce match pour offrir une jolie victoire à son club, en marquant un but «» , dixit. Certainement les vestiges de son passé au Kuban Krasnodar . Et comme cela n'a pas suffi au public exigeant de la Charrière, il a également délivré un caviar en une touche au prodige Arthur Deschenaux, et un autre à l'enfant terrible Allan Ellouet.Le Djib' en est désormais à 7 buts en 9 matchs. Un rythme qui le rapproche chaque jour un peu plus du Mondial en Russie