Dix sélections africaines au Mondial 2026 ?

Pendant sa tournée africaine, Gigi Infantino a régalé ses fans.Lors de son passage en Mauritanie ce mardi, le président de la FIFA a rendu aux fédérations africaines la confiance dont elles le couvrent depuis son élection. À Nouakchott, il était encore question de la répartition des quarante-huit places disponibles. Chaque confédération défend son bout de gras et les présidents africains avaient émis le souhait d'avoir une dizaine de places pour la compétition, en lieu et place des cinq prévues à l'origine. Infantino a tenu à apporter son soutien à leur requête.» , a déclaré le Suisse en conférence de presse, avant d'ajouter que «. » Une décision logique à l'en croire, mais aussi un beau cadeau à ses plus fidèles soutiens : «» Les Européens, qui réclament quant à eux un minimum de seize places verront-ils leur cas traité avec la même attention ?Alors maintenant, on verra bien quel continent enverra la nation la plus improbable à la Coupe du monde. Gibraltar et le Botswana seraient au coude-à-coude.