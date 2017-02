Dix sélections africaines à la Coupe du monde 2026

0

La Coupe du monde à 48 équipes pour 2026, c'est fait. Ne reste plus qu'à se partager les parts du gâteau entre les six confédérations que compte la FIFA. Si la grande redistribution des cartes n'aura lieu que le 9 mai prochain, lors d'une réunion de la FIFA, à Manama, au Bahreïn, les tractations ont déjà commencé.Et les dirigeants du football africain n'ont pas tardé à rendre publiques leurs ambitions. «» , a martelé le président de la Fédération sud-africaine, Danny Jordaan, dans une interview à une radio locale. Les représentants du football africain sont réunis à Johannesburg du 21 au 23 février pour une rencontre avec la FIFA et comptent bien se faire entendre auprès de Gianni Infantino.Selon RFI, l'Afrique devrait s'assurer d'au moins neuf places à partir du Mondial 2026. Une dixième équipe pourrait, quant à elle, se qualifier à l'issue d'un match de barrage contre une sélection d'un autre continent.En fait, la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, c'est un peu comme un deuxième tour de qualifs, non ?