Dix joueurs qui auraient préféré vivre dans un monde parallèle

#8: Theyab Awana

Theyab Awana, qui ne connaît pas le respect face au Liban

#9: Marc Bartra #7: Paul Musselwhite

On joue la 79e minute d’un match amical pour le moins déséquilibré entre les Émirats Arabes Unis et le Liban. Les Émiratis sont en promenade et mènent déjà au score 5-2, lorsqu’ils obtiennent un penalty, histoire d’alourdir un peu plus le score. C’est le jeune Theyab Awana, 21 ans seulement et étoile montante des EAU, qui pose le ballon à 11 mètres et qui s’élance face au portier libanais. Au bout de sa course d’élan, Awana se retourne, et exécute une sublime talonnade qui vient se loger dans les filets. Le manque de respect est total. Le gardien est resté figé sur ses appuis, et ne sait pas encore que sa plongée dans l’Upside Down fera le tour du monde et deviendra un carton sur YouTube. Les joueurs libanais ne goûtent que modérément la pirouette, tout comme le sélectionneur émirati, qui rappelle Theyab sur le banc dix minutes seulement après son entrée en jeu, scandalisé par son comportement. La fédération des EAU envisage même de plus lourdes sanctions, avant de se raviser. Deux mois plus tard, Theyab Awana est donc convoqué au mois de septembre pour un nouveau rassemblement de l’équipe des Émirats Arabes Unis, et trouve la mort dans un accident de la route au retour de l’entraînement.