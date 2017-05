Discussion entre Blanc et Lyon

0

Gueule de bois.Au lendemain de la cruelle élimination de Lyon en demi-finale de Ligue Europa contre l' Ajax Amsterdam (1-4 ; 3-1), la place de Bruno Génésio est de nouveau remise en cause malgré le soutien répété de son président, Jean-Michel Aulas . En coulisses, des bruits circulent sur l'arrivée d'un nouvel entraîneur dans le Rhône.de ce vendredi affirme ainsi que Jean-Pierre Bernès, agent de Mathieu Valbuena ou encore Nabil Fekir , a discuté avec les dirigeants de l'Olympique lyonnais à propos de Jocelyn Gourvennec et Laurent Blanc . Rien de très avancé cependant. Jocelyn Gourvennec est bien à Bordeaux et est même en passe de prolonger, tandis que l'ex-coach du PSG souhaiterait rejoindre l'étranger en priorité. Barcelone ?Après une saison à plus de vingt défaites toutes compétitions confondues, l'OL a grand besoin d'un chevalier blanc.