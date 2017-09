Diop et N'Dombélé, panic buys ou perles rares ?

En claquant 25 millions d'euros sur Pape Cheikh Diop et Tanguy N'Dombélé, l'OL a accéléré en toute fin de mercato. Deux jeunes joueurs intéressants, mais avec des références encore limitées. Lyon aurait-il succombé à la mode des panic buys de fin de mercato ou tout simplement bouclé deux recrutements à montrer dans les écoles ?

« Diop peut devenir un grand joueur »

« N'Dombélé est très fort, mais pas encore un phénomène »

Par Nicolas Jucha

Propos de Daniel Dutuel et Jérémie Bréchet recueillis par NJ

Lase rapprochait dangereusement, et Jean-Michel Aulas ne s'en cachait pas, il fallait trouver un profil capable de doubler Lucas Tousart à la récupération, voire un nouveau relayeur si Clément Grenier Sergi Darder ou Jordan Ferri pliaient bagages. Finalement, Lyon a mis près de 25 millions d'euros - sans les pourcentages sur profits à la revente - pour Pape Cheikh Diop et Tanguy N'Dombélé. Un peu surprenant, à première vue, sur deux inconnus du grand public. D'ailleurs, quelques supporters du Celta de Vigo se sont enthousiasmés sur Twitter à l'idée de voir leur club refourguer pour quatorze millions d'euros (10+4 de bonus et 15% d'intéressement) un jeune qui n'avait pas percé la saison passée. Pour le cas N'Dombélé, un prêt payant à deux millions, une option à environ huit et un intéressement à 20%, on a plutôt assisté à des plaintes de supporters amiénois pas forcément heureux de voir partir l'un des hommes forts de la montée en L1. Adversaire du nouvel international espoirs la saison passée en Ligue 2, Jérémie Bréchet est plutôt convaincu par ses capacités à briller à l'étage supérieur : «"C'est qui ce joueur ? Il est trop fort !"» En clair, il ne sera pas le second râtisseur pour soulager Tousart, et brillera surtout «» selon l'expérimenté capitaine du Gazélec Ajaccio.Et Diop alors ? Daniel Dutuel, l'ancien joueur du Celta de Vigo qui partage encore son temps entre Paris et l'Espagne, pense que l'OL a mis la main sur «» Aujourd'hui assureur pour footballeur professionnel, le milieu des grandes années auxerroises décrit l'Hispano-Sénégalais comme un profil polyvalent qui peut «» Et question intégration, il assure que Diop parle parfaitement français et se distingue par une «» Mais comme pour N'Dombélé, «» selon Bréchet, Diop est un pari pour Lyon. «, précise Dutuel, pour qui le fait que Diop n'ait pas totalement percé au Celta n'est pas rédhibitoire.D'autant que dans le cas précis du U19 espagnol, le Celta n'était pas le club idoine pour lancer des jeunes car, selon Daniel Dutuel, «» Tandis qu'au Parc OL comme à Gerland auparavant, la carte jeune a souvent été un atout maître et la source de grandes réussites sportives et financières. Mais pour quatorze millions d'euros, le jeu en valait-il la chandelle ? «, analyse Dutuel.» Une équation comparable pour N'Dombélé selon Bréchet, même si les chiffres sont plus modestes : «» Pour l'OL, le calcul est vite fait.