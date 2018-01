Diony vu, ni connu

Recrue la plus chère de l’histoire de Saint-Étienne, Loïs Diony est passé totalement à côté de sa première partie de saison chez les Verts. Qui ont donc préféré le prêter six mois seulement après son arrivée. Flop attendu ou déception surprenante ?

Bonne chance à @LoisDiony9 pour cette aventure anglaise ! On espère que tu retrouveras rapidement le chemin des filets ! #TeamDFCO #DFCO https://t.co/T0I1C2nV7Q — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) 23 janvier 2018

Un contrat de confiance pas respecté

Pas le choix, faut partir

Par Florian Cadu

» Propos signés Loïs Diony le 7 janvier dernier dans les colonnes de. Deux semaines plus tard, voilà l’attaquant qui quitte Saint-Étienne contre toute attente pour tenter l’aventure britannique. Prêté avec option d’achat à Bristol City (actuellement 5de D2 anglaise), celui qui est devenu l’homme le plus cher de l’histoire du club l’été dernier (après avoir été acheté quelque 8 millions d’euros à Dijon ) rend son maillot vert sans grande fierté. Car son passage dans le Forez est la définition même du flop.D’un côté, il y a cette bouille sympathique ornée d’un bananier de locks blondes qui, même si elle ne sourit plus depuis quelques mois, reste attachante. De l’autre, il y a cette incapacité chronique à bouger les défenses adverses et à manier le ballon avec efficacité qui n’a pas manqué de frustrer les supporters verts ces dernières semaines. Près de dix millions pour un mec pas foutu de planter ne serait-ce qu’un pion ou de réaliser une passe décisive en 16 apparitions en Ligue 1 ? Sérieusement ? C’est certain, Diony n’a pas été bon. Lui-même l’a reconnu sur son compte Instagram : «Reste que la majestueuse bonté de l’âme doit parfois forcer l’humain à croire encore en l’autre plutôt que de lui taper dessus. Même dans le football. Dès lors, il faut s’efforcer de chercher ce qui a bloqué chez le Diony de l’ ASSE pour attester que le Diony de Dijon (12 buts et 7 passes décisives en 2016-2017) n’était pas un feu de paille, et essayer de trouver la raison principale de l’échec pour continuer d’espérer des jours meilleurs. Et l’explication pourrait bien se cacher derrière le manque de confiance de l’avant-centre. Comme il l’a déjà affirmé , Loïs marche à la sérénité : «Ainsi, dès que les choses dérapent, le natif de Mont-de-Marsan a bien du mal à remonter la pente. Davantage, visiblement, que chez la majorité des autres joueurs offensifs. Il lui fallait donc un nouvel environnement pour rebondir. «, a confirmé Jean-Louis Gasset , son désormais ancien coach, en conférence de presse.Des chiffres un peu trop grands, une pression un peu trop présente, un Chaudron un peu trop bruyant : tout était « un peu trop » réuni pour que Diony puisse digérer si rapidement son déménagement de 300 kilomètres. La légitimité de ses qualités intrinsèques ? L’heure n’est pas encore venue de les juger. Les fans de Bristol le feront bien assez tôt lors des prochaines échéances du club. Peut-être seront-ils surpris par ce gamin de 25 ans sorti de nulle part qui s’est promis de se rattraper en 2018 et dont les prouesses se limitent pour l’instant à une seule saison pleine dans l’élite française. Le bonhomme pourrait alors signer son retour à Sainté et saisir l’occasion de prouver que le chéquier n’a finalement pas été sorti pour rien.