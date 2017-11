Dijon-Troyes sous la menace d'un commando d'extrême droite

AG

Peur sur la Ligue 1.Un groupuscule d'extrême droite prévoit de s'attaquer au match de la 13journée de championnat entre Dijon et Troyes . Ce «» luttant contre «» a envoyé des mails ce jeudi au quotidien, réclamant la libération de huit «» arrêtés en octobre dernier. Le groupe mentionne également la libération du «» , Logan Alexandre Nisin, et «» , sous peine de frapper la rencontre qui se tiendra au stade Gaston-Gérard le 18 novembre prochain.Huit individus, dont trois mineurs, avaient été mis en examen dans le cadre d'une enquête sur l'organisation fondée par le militant d'ultra-droite Logan Alexandre Nisin, qui projetait des «» contre des politiques ou des mosquées... et maintenant un match de Ligue 1. Éric Mathais, le procureur de la République de Dijon , a indiqué que les courriers électroniques étaient étudiés «» .