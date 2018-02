Dijon met fin à sa série noire à l'extérieur

Troyes (4-2-3-1) : Zélazny – Deplagne, Vizcarrondo, Hérelle, Obiang (C. Traoré, 61e) – Azamoun (cap), Walter – Grandsir, Khaoui, B. Pelé – Niane (Suk, 67e). Entraîneur : Jean-Louis Garcia



Dijon (4-3-3) : Reynet (cap) – Chafik (Haddadi, 64e), Yembéré, Dijolobodji, Rosier – Lautoa, R. Amalfitano, Abeid – Kwon (Saïd, 72e), Tavares, Sliti (Jeannot, 81e). Entraîneur : Olivier Dall’Oglio

C’est Dijon qui est content : après sept défaites consécutives à l’extérieur, il vient de prendre un point (0-0) qui lui permet de compter six unités d’avance sur Amiens , le barragiste, et quatre sur les Aubois.Les Troyens auraient pu se frotter les mains à l’idée d’accueillir le DFCO . Tu m’étonnes ! Les Bourguignons sont aussi désespérants à l’extérieur, avec cinq misérables points et 2,9 buts encaissés par match, que flamboyants chez eux, où ils affichent le quatrième meilleur bilan du championnat (vingt-six points) derrière quelques clients comme le Paris-SG (39), Monaco (35) et Marseille (30). Et certains de leurs derniers voyages ( Guingamp 0-4, Paris-SG 0-8 et Monaco 0-4) n’ont pas changé l’opinion qu’on pouvait avoir d’eux : le Dijonnais est du genre casanier.Mais à Troyes , ce n’est pas parce qu’ Adama Niane avait offert un succès aussi tardif que précieux à son équipe samedi soir face à Metz (1-0) que la tendance était à la déconne, sous prétexte que Dijon voyage mal. Olivier Dall’Oglio n’avait pas attendu la veille de ce court déplacement pour répéter à quel point ce bilan lui pesait sur l’estomac. Sans Xeka ni Marié, mais avec Lautoa installé devant la défense, alors qu’on supposait que Yambéré irait faire un tour sur le banc après un match compliqué en Principauté, Dijon a assez nettement dominé la première mi-temps, mais sans se procurer de réelle occasion, hormis celle de Tavares, rattrapé par Hérelle (44). Et l’ESTAC ? Un (petit) sursaut entre la vingtième et la trentième minute, et une reprise ratée de Niane (43). C’est tout !Et trop peu pour Jean-Louis Garcia . Le Varois, qui sait grimper dans les décibels, a certainement secoué tout ce petit monde dans l’intimité du vestiaire, et cela s’est vu. Des initiatives, de la présence dans les duels et à la récupération, et enfin de vraies occasions, par Pelé (64) et Grandsir (71). Dijon , moins entreprenant qu’en première mi-temps, se dit qu’un match nul serait bon à prendre, à défaut de rêver d’un second succès à l’extérieur après celui obtenu à Metz le 21 octobre dernier (2-1). Sliti trouve la barre de Zélezny (73), avant de céder sa place à Jeannot (80), puis Deplagne à dix minutes de la fin se voit offrir une balle de match. Mais Dijon a tenu. La prochaine fois, on aura d’autres questions à poser à Dall’Oglio avant qu’il monte dans un bus ou un avion...