Dijon : ça va bientôt bouger

Relativement calme sur le marché des transferts, Dijon, qui a repris l’entraînement mercredi avec deux séances, va voir les choses s’accélérer dans les prochains jours. Avec, si tout va bien, l’officialisation de l’arrivée de Cédric Yambéré (Bordeaux).

1

Saïd dans les tuyaux

Diony, l’Angleterre plutôt que la Ligue 1

Par Alexis Billebault, à Dijon

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après la Russie (Anzhi Makhachkala, juillet 2016-janvier 2017), puis Chypre (APOEL Nicosie, janvier-juin 2017), Cédric Yambéré va poser ses valises à Dijon, mais cette fois-ci pour un peu plus de six mois. Le défenseur français d’origine centrafricaine, après deux prêts loin de la Ligue 1, est arrivé mercredi soir dans la capitale bourguignonne, afin d’y passer sa visite médicale. Et si tout va bien, ce grand garçon de 26 ans et de 1,92 m, formé aux Girondins, signera dans la journée de jeudi un contrat de quatre ans. «» , explique Olivier Dall’Oglio, qui devra ensuite se mettre en quête d’un autre défenseur central. Il ne s’agira pas de l’international belge Laurent Ciman (31 ans, Impact Montréal), puisque le dossier a été définitivement refermé il y a une dizaine de jours.La signature de Yambéré, quarante-deux matches de Ligue 1 au compteur, plus quelques autres dans les coupes nationales et en Ligue Europa, sera la seconde du club, après celle du jeune milieu Eden Massouema (19 ans), arrivé libre du Paris FC (National 1). Un autre joueur, venant d’un club de National 1, pourrait également s’engager avec le DFCO, à condition que son actuel employeur, Grenoble, trouve un accord avec le club de Ligue 1. Edwin Maanane (22 ans), auteur de vingt-cinq buts toutes compétitions confondues avec le GF 38 en 2016-2017, est ciblé depuis plusieurs mois par la cellule de recrutement dijonnaise, réputée savoir chiner dans les divisions inférieures et y trouver de vraies bonnes affaires (Reynet, Lees-Melou, Tavares, Diony, Corgnet, Philippoteaux, Bauthéac). Dans le secteur offensif, le DFCO espère également un dénouement positif dans ses négociations avec Rennes à propos de Wesley Saïd, déjà passé par le DFCO en 2015-2016 dans le cadre d’un prêt, et qui y a laissé un bon souvenir.Le mercato dijonnais ne se limitera pas à quatre arrivées. Car il faudra peut-être compenser le départ de Baptiste Reynet, même si le gardien du DFCO, qui s’était mis d’accord avec Montpellier, a vu son transfert dans l’Hérault capoter au dernier moment. Un départ du Drômois semble aujourd’hui beaucoup plus hypothétique, et son coéquipier Florent Balmont adorerait que Reynet, bon camarade, étire sa présence en Bourgogne une saison de plus. «» , a confirmé l’ex-Lillois. Le transfert de Loïs Diony en Angleterre (Brighton, Bournemouth, Birmingham) semble beaucoup plus probable, même si Saint-Etienne est intéressé. Mais le prix de vente de l’Antillais (12 à 15 millions d'euros), qui ne cache pas son attirance pour le Royaume-Uni, est beaucoup trop élevé pour les finances foréziennes. La probable vente de l’attaquant, cumulée à celle de Pierre Lees-Melou à Nice (5 millions d'euros + pourcentage à la revente) va donc permettre à Dijon de disposer d’une enveloppe financière conséquente pour peaufiner son recrutement. Un autre joueur de l’effectif, l’attaquant Mamadou Thiam, prêté la saison dernière à Clermont Foot, a de grandes chances de quitter Dijon pour l’Angleterre, où Fulham (Championship) est prêt à allonger 1,5 million d'euros pour racheter sa dernière année de contrat.