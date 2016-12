Dijon arrache une dent à Monaco !

Même rapidement mené face à Monaco, le DFCO n’aura pas abdiqué. Une philosophie payante, puisque les Dijonnais arrachent le nul en fin de partie. Et à juste titre, du coup.

Dijon 1-1 Monaco

Carrillo en renard

Sammaritano en héros

Sept face à Metz. Six face à Nancy. Le DFCO était prévenu, les Monégasques ne font preuve d’aucune pitié face aux promus cette saison. La fessée semblait forcément inévitable. Étrange, donc, de voir les joueurs bourguignons afficher des mines si heureuses alors que le tableau d’affichage indique la 87minute de jeu. Sur le terrain comme sur le banc, tous les Dijonnais baignent dans le bonheur. La raison ? Frédéric Sammaritano vient de marquer. Pas une simple réduction du score, hein. Non, un but égalisateur. Un but qui offre un point si inespéré en début de match, mais tellement mérité au vu de la rencontre, et notamment de cette seconde période où les hommes de Dall’Oglio auront livré une performance très solide. Presque héroïque. De quoi fêter ce match nul comme une victoire.Le thermomètre qui flirte avec le zéro est loin d’être la principale préoccupation des Dijonnais, ce mardi soir. Loin, en tout cas, derrière les statistiques hallucinantes de l’AS Monaco sur les trois dernières journées de Ligue 1 : trois victoires, treize buts inscrits, zéro encaissé. De quoi trembler, peu importe la température, en fait. Alors forcément, même s’il est conseillé de se déplacer lors des périodes de grand froid, les Bourguignons préfèrent rester sagement derrière pour essayer d’éviter le pire. Une tactique payante pendant... dix-sept minutes. Soit le moment choisi par Baptiste Reynet pour commettre une grosse faute de main sur une frappe de Sidibé. À l’affût, Carrillo surgit pour ouvrir le score d’un tacle de renard. Un peu cruel pour des Dijonnais qui, même sans grande folie, se montrent plutôt intéressants dans le jeu. Et même parfois dangereux comme sur cette frappe de Rüfli qui vient titiller le poteau de Subašić. Malgré tout, le but monégasque n’a fait que renforcer la confiance des joueurs de Jardim qui gèrent plutôt sans pression cette première période.Dans le vestiaire dijonnais, on a dû se dire que dans ce genre de match, finalement, on n’a rien à perdre. Voilà ce qui pourrait expliquer le début de seconde période assez costaud des locaux. Amalfitano est tout d’abord le premier à se montrer dangereux avec une belle frappe des 25 mètres, avant qu’Abdelhamid ne voit son pointard fuir la lucarne de Subašić pour quelques centimètres. De façon assez inattendue, l’ogre monégasque, qui ne faisait aucun cadeau depuis le début de saison, ne parvient pas à se mettre à l’abri, sûrement surpris par des Dijonnais qui évoluent désormais sans complexe. Mais si les locaux ont la possession du ballon, ce dernier est sans arrêt renvoyé par une défense monégasque toujours aussi solide. Enfin, solide jusqu’à la 87minute de jeu. Bizarrement esseulé sur le côté gauche de la surface, Diony récupère un ballon et centre en première intention pour Sammaritano qui, dans les six mètres, ne se fait pas prier pour égaliser d’un plat du pied. Une égalisation largement méritée que les Dijonnais peuvent fièrement célébrer. Pour les Monégasques, ce match nul est un coup d’arrêt, certes, mais il leur permet tout de même de prendre provisoirement la première place. À la différence de buts.