Digne veut rester au Barça

Rester Digne.À l'inverse de Samuel Umtiti , recruté l'été dernier également, Lucas Digne n'a pas réussi à faire son trou à Barcelone. L'ancien Parisien, acheté 16,5 millions d'euros l'été dernier par les Catalans, n'a qu'un rôle de doublure de Jordi Alba . Il n'a disputé que dix-neuf rencontres toutes compétitions confondues.Pourtant, le latéral gauche ne s'inquiète pas de sa situation et ne compte pas changer d'air comme il l'a déclaré à beIN Sports. «. »À un peu plus d'un an de la Coupe du Monde en Russie le risque est pourtant grand. En restant en Catalogne, Lucas Digne pourrait ne pas jouer beaucoup la saison prochaine et possiblement être écarté de la liste de Didier Deschamps Benjamin Mendy et Théo Hernandez , révélation de la saison en Espagne , la concurrence est en plus nombreuse.Les cartes sont entre ses mains.