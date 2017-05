Digital detox, la méthode du Mou

0

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ça gazouille, ça partage, ça snape, ça poste, ça poke... et surtout, ça énerve José.Pour lutter face à l'addiction et aux méfaits des réseaux sociaux chez ses joueurs, le coach mancunien a adopté, selon The Independant , une méthode plutôt radicale : leur interdire l'accès 48 heures avant les matchs. Sachant que lesjouent tous les trois jours, cela ne laisse que deux à trois jours par semaine à Paul Pogba et ses coéquipiers pour s'occuper de leur communauté virtuelle. Dur.La raison de la confiscation ? Outre le fait de vouloir forcer ses poulains à se concentrer sur les objectifs de la fin de saison (l'Europa League et le top 4 en championnat), le Portugais souhaite limiter les publications où les joueurs mettent en scène leur vie et leurs états d'âme. Traduire : voir Luke Shaw chouiner en Facetime, ça l'insupporte.Les gars, cachez vos consoles de jeu avant que Papa Mourinho ne s'y attaque.