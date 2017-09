Diego Simeone prolonge à l'Atlético Madrid

PD

C’était dans l’air depuis cet été, c’est désormais officiel. Diego Simeone a prolongé sa belle histoire d’amour avec Madrid pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2020.Le technicien argentin, vainqueur de l’Europa League 2012 et de la Liga 2014, et double finaliste de la Ligue des Champions, aura donc de nouvelles opportunités pour garnir l’armoire à trophées des. Son arrivée au club en remplacement de Gregorio Manzano fin 2011 correspond à la remontée du club au premier plan. Responsable de l’éclosion de grands attaquants comme Radamel Falcao ou Diego Costa , Simeone est la véritable clé de voûte du projet madrilène, sa prolongation représente donc un réel soulagement pour tous les socios du club.De son côté, la prolongation de son entraîneur vedette permet à l’Atletico de montrer les griffes et ses ambitions toujours intactes, malgré l’interdiction de recrutement qui frappe le club ou encore les rumeurs insistantes de l’arrivée de Simeone au PSG en fin de saison dernière.Le, c’est