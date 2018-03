Diego Rigonato : « Le plus difficile était de mentir à ma famille »

Leader de Ligue 2, Diego savoure la belle saison rémoise et son parcours. Une satisfaction d’autant plus forte que le milieu offensif brésilien de 29 ans revient de loin après un calvaire hongrois.

Souffre-douleur, toilettes et promos

De Budapest à Tours

Par Flavien Bories

Le Vieux Continent, un rêve pour la majorité des jeunes footballeurs sud-américains. Mais pour y parvenir, tous ne suivent pas une trajectoire à la Ronaldo , parti du Brésil à 17 ans en provenance de Cruzeiro après une saison exceptionnelle, pour rejoindre le PSV Eindhoven aux Pays-Bas . Tous n’ont pas son talent et doivent passer par des pays où, même si le niveau est moindre, l’acclimatation est beaucoup plus rude. À l’époque, le jeune Diego Rigonato Rodrigues espère un parcours idéal. Né à Américana, ville située dans le sud-est du Brésil , il fait partie des jeunes du prestigieux club de São Paulo, mais il n’y reste que deux ans : «» Le jeune garçon veut arrêter le football, mais son père, ancien professionnel à Guarani, refuse : «» Le paternel s’est reconverti dans le textile. Malgré son travail de nuit, il achète une voiture et décide de l’emmener faire des essais, en vain.Encore mineur en 2006, il tente alors de rallier l’ Italie pour y percer, sans succès. Il faut sortir le bleu de chauffe et tenter sa chance en Europe de l’Est. Ça fait beaucoup moins rêver. L’ado a la frousse et ne veut pas quitter sa mère : «» S’il veut devenir footballeur, Diego doit sécher ses larmes avant l’atterrissage en Autriche . Il doit y rejoindre son agent avant de rallier sa destination. Suspect, Rigonato est arrêté par la police dès sa descente d’avion : «» Rien de compromettant donc. Après ce sympathique comité d’accueil, le jeune homme, perdu, tend au policier le numéro de son agent : «» , lui répond-on. Après neuf heures d’attente, son représentant finit par arriver. Les deux hommes prennent la route direction Sopron, ville d’un peu plus de 60 000 habitants, située dans le nord-ouest hongrois.L’agent laisse Diego dans un petit hôtel insalubre, dont une partie des occupants sont footballeurs comme lui, de toutes nationalités, certains viennent même d’Italie. Qui aurait pu croire que des Transalpins auraient besoin de s’exiler si loin pour jouer au foot. Dans la bâtisse règne une mauvaise ambiance, c’est la loi du plus fort, les crapules s’imposent, les plus réglos veulent plier bagages. C’est un petit jeune, une proie facile, le souffre-douleur idéal : «» Sur le terrain, ses performances sont bonnes, mais il ne reçoit jamais de convocation pour les matchs le week-end. C’est l’incompréhension. Le jeune Brésilien craque et appelle son agent : «La réponse est cinglante : «» Diego plie bagage, laissant sa note impayée : «» Le garçon a provisoirement la paix, mais son lieu de vie est misérable : «» Apaisé par le Seigneur, Diego n’en reste pas moins un homme en colère. Deux jours qu’il n’a rien mangé. Mc Donald est alors son seul refuge : «Impossible d’avouer ses déboires à sa famille. Sa mère le pense en Europe, heureux, en sécurité, en train d'accomplir son rêve : «: "Je suis très bien ici, c’est trop bien l’Europe." » Un vendredi, le voilà seul à maison, le ventre vide et sans argent. Impossible d’appeler sa mère. Elle a déjà dû débourser 3000 reais (environ 800 euros) de téléphone à la suite des appels du fils en PCV. «» Fervent catholique, il prie, regarde par la fenêtre et voit quelqu’un passer. Il bredouille quelques mots : «» «» Il déchante. L’homme embraye : «» «» Mais l’inconnu, touché par sa détresse, lui propose d’utiliser son ordinateur pour skyper : «» Il n’est plus question de fierté ni d’ego : «» Choquée, sa mère se charge elle-même de contacter son représentant.L’agent arrive sur le palier de sa chambre : «» L’homme brise l’unique fenêtre de la pièce : «» Excuses très légères ou prise de conscience tardive : «» Ils prennent la route direction Budapest pour rejoindre le prestigieux Honved. Diego s’entraîne avec l’équipe. C’est son heure. Le coach lui propose de disputer un match amical le lendemain de son arrivée. Le milieu offensif brille, et le président lui offre un contrat de 5 ans pour 1000 dollars par mois. Il lui faut faire 1h30 de trajet pour aller à l’entraînement, mais désormais, le Brésilien peut compter sur la présence d’un allié de poids, sa femme Ana Paula qui l’a rejoint, mais dans un pays conservateur, les étrangers sont rarement les bienvenus : «"Qu’est-ce que tu fais là ? Tu es en Hongrie juste pour avoir un visa ?!" » Mari et femme s’en tirent sans dommage.Le rêve peut enfin débuter : « Diego y remporte une coupe de Hongrie , puis s’envole, direction Tours , en France en 2010. Au TFC , pensionnaire de Ligue 2, il y retrouve son ancien coéquipier à Budapest, l’Ivoirien Abraham Guié Guié. Après deux saisons pleines, Reims lui ouvre les portes de l'élite. Depuis, il y coule, malgré une grave blessure en 2013 et une descente en Ligue 2, des jours heureux avec épouse et enfants : «"On va prendre l’avion pour aller à Budapest et on va manger dans tous les restaurants qui nous faisait envie à l’époque et on va loger dans un hôtel cinq étoiles." » Et ce coup-ci, il paiera la note à la fin.