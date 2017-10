Diego Lopez nommé entraîneur de Cagliari

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Retour au bercail.Déjà entraîneur du club entre 2012 et 2014, Diego Lopez revient en Sardaigne pour filer un coup de main à Cagliari . Le coach uruguayen a signé jusqu'au 30 juin prochain, et tentera de redonner des couleurs aux, 13du classement avec seulement six points en huit matchs. Alors que Massimo Oddo et Beppe Iachini semblaient en pôle pour le poste, c'est l'ancien tacticien de Palerme qui a donc été choisi.Durant son premier passage, Lopez avait emmené Cagliari à la 11puis à la 15place en Serie A.Il faut croire que le droit de rêver plus grand a un prix.