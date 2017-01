Diego Costa : un clash avec Conte et un départ en Chine ?

Jusqu'alors, la saison de Diego Costa n'était pas loin d'être parfaite. L'Espagnol enchaînait but sur but à la pointe de l'attaque des(déjà quatorze cette saison), ce qui lui avait permis d'être élu joueur du mois de novembre en Premier League . Mais sa récente altercation avec Antonio Conte pourrait venir tout changer.Selon l'ensemble de la presse britannique, le joueur aurait eu un violent accrochage avec son entraîneur au sujet de sa forme physique. Le technicien italien lui reprocherait notamment son embonpoint. À la suite de ce clash, l'ancien de l'Atlético aurait refusé de s'entraîner, ce qui aurait conduit à son exclusion du groupe pour le match contre Leicester, ce samedi.Si Costa a posté sur Instagram un «» destiné à ralentir le rythme cardiaque des supporters des, il serait toutefois sur le départ. Et sans surprise, sa destination privilégiée serait la Chine, où un club lui aurait fait un pont d'or en lui proposant un salaire annuel de 34 millions d'euros.De quoi tuer dans l'œuf la rumeur d'un transfert de Michy Batshuayi au PSG.