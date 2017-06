Diego Costa poussé vers la sortie par Chelsea

HL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après la conférence de presse de Ribery en claquettes, la conf' de Diego Costa qui révèle ses SMS.Alors que l'Espagne vient de faire match nul face à la Colombie en match amical (2-2) , mercredi soir, Diego Costa s'est présenté dans la foulée en conférence de presse sans avoir joué la moindre minute et lâche une bombe. D'après les propos relayés par, l'attaquant de Chelsea révèle qu' Antonio Conte lui aurait envoyé un SMS en lui expliquant qu'il «» . Si les relations entre l'entraîneur italien et son joueur ont toujours été conflictuelles depuis la volonté affirmée de départ du buteur espagnol en janvier dernier, c'est la première fois que Costa affiche publiquement la volonté du club de s'en séparer.Et les offres ne devraient pas manquer pour l'Espagnol. Depuis plusieurs mois, de nombreux bruits font état d'un intérêt d'un club chinois qui serait prêt à lui proposer un salaire de trente millions d'euros par an pour s'attacher ses services. Néanmoins, sa priorité reste de revenir à l' Atlético de Madrid où sa famille se sent bien. Problème, lessont actuellement interdits de recrutement. Chelsea et Diego Costa , je t'aime moi non plus.