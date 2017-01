Diego Costa ne s'entraîne plus seul

0

📷 Here's a look at training today. Up next - Hull City! pic.twitter.com/Mm2OvEsq1B — Chelsea FC (@ChelseaFC) 17 janvier 2017

JD

Et si la hache de guerre était enterrée ?Alors que le Diego Costa enflammait l'Ouest londonien et une bonne partie d'internet depuis quelques jours, il se pourrait bien que le feuilleton préféré des amoureux de la Premier League soit sur le point de toucher à sa fin. En effet, alors qu'on prêtait à l'international espagnol des envies de Chine et un désir de bouder, une série d'images de l'entraînement desce mardi a été publiée pour mettre fin à ce joyeux bazar.Fini donc les problèmes de dos, les entraînements solo et tout le reste. Jusqu'à cet été et la reprise du Diego Costa . Soyez patients.