Diego Costa et l'impasse Chelsea

La saison passée, il claquait vingt buts en Premier League et contribuait au nouveau titre de Chelsea. Mais depuis qu'Antonio Conte lui a indiqué la porte, Diego Costa fait la grève de l'entraînement au Brésil et veut absolument revenir à l'Atlético de Madrid. Où comment l'un des meilleurs attaquants d'Europe pourrait vivre une saison blanche.

Par Nicolas Jucha

Propos de Diego Costa extraits de son interview dans le Daily Mail

» Après plusieurs vidéos postées ces dernières semaines – déguisé en clown, avec le maillot de l' Atlético de Madrid, ou en train de taper un foot avec ses potes au Brésil –, Diego Costa a encore passé un cap dans sa guerre de communication avec Chelsea . Devant la télé, dans le salon familial à Lagarto au Brésil , l'avant-centre hispano-brésilien a donc savouré la défaite de Chelsea et vidé son sac pour le plus grand bonheur du journaliste duqui s'était pointé à l'improviste. Si une petite incertitude planait encore, elle a définitivement volé en éclat au rythme desdu buteur : le divorce entre leset Diego Costa est consommé, reste à savoir sous quelles modalités les deux parties se quitteront définitivement, et quand. Pour l'attaquant, il s'agit d'aller à l' Atlético de Madrid le plus vite possible, et pourquoi pas gratuitement. Pour les Londoniens, pas question pour le moment de brader un élément à vingt buts et sept passes décisives en Premier League l'an passé. Une première offre conséquente de l'Atlético de Madrid aurait été repoussée selon Chelsea espérant capitaliser sur un intérêt de l' AC Milan et le pouvoir financier des nouveaux riches de Chinese Super League, comme ils ont su le faire par le passé avec Oscar ou Ramires . En clair, Chelsea et son buteur ont des positions diamétralement opposées, et ce n'est pas Diego Costa qui infléchira la sienne : «» Une résolution d'autant plus forte que le buteur en a fait une affaire personnelle entre lui et son entraîneur Antonio Conte La gestion du cas Diego Costa par le technicien italien pose question. À la source du problème, un SMS envoyé au meilleur buteur londonien de la saison passée, pour lui signifier qu'il était placé sur la liste des transferts. On a connu plus humain et plus classe. «» Pourtant, Diego Costa a bien vu débarquer Álvaro Morata pour 80 millions d'euros. À le croire, il devait prolonger en janvier, avant que Conte ne lui mette un stop. «» L'indignation de Diego Costa a débouché sur une procédure judiciaire lancée par Ricardo Cardoso, l'avocat du joueur. Une montée au front qu' Antonio Conte contemple avec dédain pour le moment : «» Toujours apprécié au sein du vestiaire et populaire auprès des supporters de Chelsea Diego Costa n'en est pas moins devenu une grosse épine dans le pied du champion d' Angleterre en titre. Lui se voit à l' Atlético de Madrid, quitte à ne pas jouer pendant six mois. Mais plus le temps et les provocations passent, plus il est compliqué d'imaginer un cador européen miser sur un élément à la préparation estivale sabotée. Ce qui, finalement, nuit équitablement à tout le monde.