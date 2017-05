Diego Costa déjà au Tianjin Quanjian ?

0

Une attaque Costa-Pato ? Oui, mais pas à Chelsea Diego Costa , joueur de Chelsea depuis 2014, pourrait vraisemblablement quitter lescet été. Un de plus sur la liste des joueurs en partance pour la Chine Selon le journal espagnolaurait déjà signé un pré-contrat avec le Tianjin Quanjian, club où évoluent Pato, Witsel et Moraes entre autre. De plus, il est écrit que l'international espagnol a diné récemment avec quatre dirigeants du club. Tianjin, actuellement huitième sur seize au classement, propose un salaire annuel de 30 millions d'euros à l'attaquant.Une bonne nouvelle pour les mâchoires des défenseurs de Premier League.