Diego Costa, 5 minutes et un premier but avec l'Atlético

442

[?️VIDEO - BUT] Copa del Rey Diego Costa n'a eu besoin que de 5 minutes pour fêter son retour à l'Atlético de Madrid ! https://t.co/zit6knAvQA — beIN Sports (@beinsports_FR) 3 janvier 2018

EM

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il avait sacrément la dalle.Voilà des mois et des mois que Diego Costa attendait patiemment son retour à l' Atlético de Madrid, à ronger son frein entre Londres et Madrid.Privé de terrain depuis le 11 juin dernier et un déplacement de l' Espagne en Macédoine , l'attaquant est entré en jeu ce mercredi en Coupe du Roi face au petit poucet de Lleida Esportiu, et n'a pas perdu de temps : cinq minutes plus tard, il marque le premier but de sa deuxième aventure madrilène.Son dernier but avec le maillot desremontait au 30 avril 2014, et ce pion face à Chelsea , son futur employeur, en demi-finale de Ligue des champions.Trois ans, huit mois et trois jours plus tard, Diego Costa rouvre donc son compteur. Et c'est Diego Simeone qui se frotte les mains.