Didier Deschamps, personnalité sportive la plus médiatisée en 2016

177

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Encore un classement où Griezmann ne termine pas premier.Avec 37 627 citations dans l'ensemble de la presse écrite et web en France en 2016, Didier Deschamps est la personnalité sportive française la plus médiatisée cette année d'après le classement de l'agence EDD. Le sélectionneur des Bleus devance au classement son attaquant vedette Antoine Griezmann et son prédécesseur Laurent Blanc Paul Pogba et Karim Benzema complètent le top 5 d'un classement largement dominé par les footballeurs qui placent treize noms dans le top 20. Septième, le tennisman Jo-Wilfried Tsonga est le premier non footeux.Même en quittant le Paris Saint-Germain au milieu de l'année 2016, Zlatan Ibrahimović est la personnalité sportive étrangère la plus médiatisée cette année en France. L'attaquant suédois devance au classement Cristiano Ronaldo et le tennisman Novak Djokovic. À l'inverse du top France, on ne trouve que trois footballeurs dans le top 10 monde, Lionel Messi prenant la huitième place.À noter qu'il n'y a aucune femme dans le top 20 France et le top 10 monde. Un problème qu'avait soulevé Stromae il y a quelques années : «