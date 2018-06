Didier Deschamps : « Je suis pas une nature qui s'inquiète »

Les Bleus sont arrivés à leur camp de base d'Istra, à 70 kilomètres de Moscou, et Didier Deschamps a fêté sa première journée sur place par une conférence de presse.

AD, à Istra

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Des garanties, non, bien évidemment, de par son parcours. On fait en sorte qu'il soit de mieux en mieux, et il le sera avec le temps.Ce n'est pas une question de pic de forme. Il y a des passages où on est plus dans le volume et dans la charge de travail. Mais la dernière semaine, c'est de l'affutage. On réduit la charge.Il y a un programme qui est prévu avec des séances spécifiques par rapport à nos besoins et par rapport à l'adversaire qu'on aura samedi.On est bien installé ! Le camp de base très agréable, on a de l'espace. La Fédé a fait un gros travail pour personnaliser le lieu. Ce n'est pas le grand luxe, mais c'est fonctionnel et il y a tout ce qu'il faut.Elle est en perpétuelle évolution, par rapport à ce qu'il se passe et aux joueurs dont je dispose. Chaque jour, il y a des choses nouvelles. Le maitre mot pour un entraineur, c'est s'adapter. Je m'adapte avec mes idées en y incluant les joueurs parce que ce sont euc les acteurs. Il y a quelque chose à retenir de chaque expérience, et ça peut m'amener à modifier certaines choses.Ils avaient l'habitude de joueur avec une défense à trois, ils sont passés avec une défense à quatre. Sur les deux derniers matchs ce sont les onze même joueurs qui ont débuté. C'est une équipe avec un potentiel offensif intéressant. Ils sont dans un 4-4-2, un 4-5-1, c'est bien organisé, ils ne se contentent pas de défendre. C'est une équipe qui a des joueurs qui créent du jeu.Projet de jeu... Je ne sais pas les impressions que vous avez, mais à chaque match je construis mes équipes pour causer des problèmes à l'adversaire. C'est un rapport de force. Je tente d'avoir le ballon, même si la possession pour la possession n'amène pas toujours de l'efficacité.On est aussi plus performants dans l'attaque rapide que dans l'attaque placée. On doit être meilleurs ds l'attaque placée, j'ai des profils qui sont différents. L'idée fixe, c'est d'avoir le ballon et de créer des problèmes à l'adversaire.Ils vont découvrir. Après, l'expérience, ils l'ont parce qu'ils sont dans des grands clubs. Et ils vont se nourrir de l'expérience de ceux qui l'ont vécu aussi. Certains vont être un peu plus stressés et tendus, l'idéal c'est d'arriver concentré et décontracté. Ça dépend du caractère et de la personnalité, mais il ne fut pas subir. À-dedans, le groupe a un rôle important.C'est un leader technique par ce qu'il fait sur le terrain. Après c'est quelqu'un qui a la joie de vivre, qui a très fréquemment le sourire. Il ne va pas se transformer en quelqu'un qui aboie et qui reprend les autres. Mais de part ce qu'il représente et ce qu'il peut véhiculer, c'est un élément moteur.Je ne vais pas commenter les critiques. Évidemment que je parle avec Hugo. J'ai des échanges, on est revenu, on en a discuté. C'est un poste spécifique, ingrat. À Nice , ça va très vite. Sur la frappe il est une peu masqué, il a très peu de temps pour organiser ses mains. Celui des USA , il peut mieux faire sur ce type de situation, mais le poste de gardien est plus pointé du doigt. Les joueurs ont le droit de faire des erreurs, tant que ça n'amène pas à un but, ça reste une péripétie. Pas les gardiens. Hugo a l'expérience, et il vaut mieux que ça arrive avant que pendant.Oui, mais vous attendrez pour le savoir.C'est leur avenir. Ce n'est pas l'idéal, mais l'idéal, je pourrais pas l'avoir donc bon.... Et Antoine, il reste en Espagne , donc ça va.Je suis pas une nature qui s'inquiète. Mais dans les grandes compétitions, la solidité défensive est importante. Toutes les équipes prennent des buts, mais évitons d'offrir des opportunités à nos adversaires.Dès qu'on a pris l'avion, on met le pied en Russie . On est dans le pays de la compétition. Ça ne change pas fondamentalement les attitudes, mais tous les joueurs ont compris qu'on était dans la semaine qui mène au premier match.On a besoin de tranquillité, mais je ne veux surtout pas avoir un style bunker. Je comprends la question déguisée. Mais on est aussi soumis à des règles de sécurité très élevée. Pour tout vous dire, même notre président qui est sorti ce matin n'a pas pu re-rentrer ! Est ce que ça va s'assouplir ? Je l'espère ! Mais on a besoin d'un peu de tranquillité. C'est pas moi qui ai fait le camp de base.Il y a des affinités de style de jeu qui peuvent rapprocher Kylian et Ousmane, ou Antoine. Oliver est dans un registre différent, mais l'association est compatible aussi. Je ne suis pas là pour faire jouer les copains des copains. Tant mieux s'ils s'apprécient, il y a des affinités ds tous les groupes. Mais heureusement que c'est pas un critère décisif.Sa tête va bien il y a 6 points. Il ne touchera pas de ballons de la tête pendant les 48 prochaines heures par précaution. Après, si vous attendez de lui qu'il prenne le ballon et qu'il dribble quatre adversaires, non. Ça reste un buteur, même s'ils ne sont pas toujours beau. Ça reste un but. Moi, je n'attends pas la même chose d'Oliver, de Kylian et d'Antoine.Bien sur. On était trop souvent sans une position axiale. Face à un bloc comme ça, nos latéraux sont restés trop souvent positionnés dans l'axe. Évidemment, ce sont des choses à améliorer, à travailler. La complémentarité des déplacements est différents face à un bloc bas comme ça.C'est plutôt un avantage, oui. L'expérience, le vécu, ça doit permettre de mieux appréhender le premer match et la compétition.La communauté française va se faire sentir, on l'a déjà vu à l'aéroport. Je ne sais pas la quantifier ici à Istra, mais si les joueurs veulent faire quelques photos et autographes, on le fera.Je suis toujours très attentif avec mon staff, à chaque séance. Après, je ne suis pas là pour tout balayer.