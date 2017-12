Dick Advocaat nouvel entraîneur du Sparta Rotterdam

1

DICK ADVOCAAT NIEUWE TRAINER VAN SPARTA ROTTERDAM - https://t.co/0UlOvibQTk pic.twitter.com/Jcq9sA4lI0 — Sparta Rotterdam (@SpartaRotterdam) 25 décembre 2017

Et si on vous offrait Dick Advocaat pour Noël ?C'est le cadeau qu'a décidé d'offrir le Sparta Rotterdam à ses supporters. Lanterne rouge d'Eredivisie, le club possède aujourd'hui cinq points de retard sur le premier non-relégable.Si la mission de l'ancien sélectionneur desest bien évidemment de sauver le club de la relégation, il devra surtout faire oublier les récentes déconvenues subies par le Sparta , et notamment cette déroute à domicile dans le derby face au Feyenoord (0-7).Un mois après avoir échoué à qualifier les Pays-Bas à la Coupe du monde, voilà une nouvelle cause pas facile à défendre pour ce bon vieux Dick.L'Advocaat du Diable.