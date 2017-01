Diawara et ses indispensables sorties en boîte de nuit

0

CP

Avant de voir son numéro, le 21, retiré à l'OM, Souleymane Diawara a joué deux ans à Bordeaux. Lorsqu'en 2007, il pose ses valises en Gironde, après une pige à Charlton, c'est un énorme challenge pour l'international sénégalais.Dans un entretien donné à, l'ancien défenseur se souvient que, dès son arrivée au club, son agent l'avait prévenu : «» Mais, ses premières prestations sont décevantes et le joueur peine à s'adapter.Il est donc convoqué par Jean-Louis Gasset . L'adjoint de Laurent Blanc cherche à comprendre la cause des difficultés du joueur. Souley assure alors qu'il fait de son mieux pour maintenir une hygiène de vie impeccable. Des mots qui poussent Jean-Louis Gasset à tenter un pari fou : «En bon élève, Diawara applique sans soucis les préconisations de son entraîneur : «» Et ça marche, lors du match suivant contre le PSG, il marque, et est même élu joueur du match. Une véritable réussite qui pousse Gasset à appliquer la même méthode pour les matchs suivants : «"Voilà, c’est ça ta vie à toi ! Donc, tous les jeudis soir, je veux te voir dehors."En fait, c'est peut-être comme ça que Lucien Favre est parvenu à relancer Balotelli.