Diawara et Niang déboulent à Marseille Consolat

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'appel de la cité phocéenne.Installé en douzième position en National 1, Marseille Consolat est pour le moment bien loin de ses rêves de montée en Ligue 2. Comme le révèle, le club s'est donc offert deux personnalités ayant fait les beaux jours du grand frère olympien : Mamadou Niang et Souleymane Diawara Le premier, auteur de cent pions en 227 matchs avec l'OM, fera partie des adjoints de Marc Collat dans le staff. Le second, dont le frère Abdoul évolue à Consolat depuis plusieurs saisons, va intégrer l'équipe dirigeante en tant qu'investisseur. «» , a indiqué Mamad'. Dans le même temps, la formation des quartiers nord s'est également attaché les services de l'ancien Montpelliérain Karim Aït-Fana (28 ans) pour renforcer son effectif.On attend encore Lucho González, Gabi Heinze et consorts au stade La Martine.