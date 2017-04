Diarra vers l'Indonésie ?

1

Diarra Paling Berpeluang Jadi Marquee Player Sriwijaya FC https://t.co/rG5MBlN0D0 — Jawa Pos (@jawapos) 12 avril 2017

AA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

À trente-deux ans, Lassana Diarra goûte à une retraite bien méritée depuis la fin de ses ennuis sportif et contractuel. Sauf que la vie est venue lui rappeler que tout corps bien bâti comme le sien peut encore aller au charbon au moins pour trente ans. Et c'est un club de première division indonésienne, le Sriwijaya FC, qui en est persuadé et aurait dès lors pris contact avec l'ancien international français.Dans les colonnes du quotidien, le secrétaire de ce club du sud de Sumatra parle en effet de négociations avec un joueur international qui a manqué le Mondial 2010 en raison d'une maladie. Tout comme qui ? Lassana Diarra bien évidemment, qui avait raté le Mondial à cause de problèmes intestinaux, bien que son nom ne soit pas pas explicitement mentionné.En même temps, qui refuserait d'accompagner un club historique d' Indonésie à aller chercher un troisième championnat ?